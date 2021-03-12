Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 марта 2021 года увеличилось на 27 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 27 человек, с начала периода - 37 514.

Из общего числа болеющих 173 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 11 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 403 человека.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 864 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 15 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Губкинском - 3.

Далее идут: Ноябрьск, Муравленко, Надымский и Пуровский районы - 2.

Замыкают список: Новый Уренгой, Салехард, Лабытнанги и Тазовский район - 1.

Всего в регионе провели 4 532 теста в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 47 человек, за весь период - 35 743.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 794 человека с COVID-19, из них 1 280 (13,1%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 370 617. Выздоровевших - 13 496, за весь период - 3 973 029. Умерших - 486, с начала периода - 91 220.