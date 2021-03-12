В Ноябрьске будут судить четверых юношей, промышлявших кражами и вымогательством Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске будут судить четверых юношей, промышлявших кражами и вымогательством, при этом двум членам банды даже нет 18 лет.

По данным следствия, 22 сентября 2020 года компания молодых людей забралась в чужую квартиру, которую снимали двое мужчин. Избив одного из жильцов, преступники потребовала с него 40 тысяч рублей. Испугавшись за свою жизнь, мужчина отдал банковскую карту, на которой были 14 тысяч рублей.

Однако этого злоумышленникам показалось мало: они забрали у потерпевшего сотовый телефон, тем самым причинив ущерб на 52 тысячи рублей. Также молодые люди прихватили с собой паспорта мужчин, намереваясь использовать их по своему усмотрению.

Спустя некоторое время один из членов банды, 15-летний юноша, вновь решил нажиться за счет пострадавшего мужчины. Он потребовал передать ему 10 тысяч рублей якобы для неких криминальных лиц, которые, а случае отказа, могут серьезно избить мужчину. Вновь испугавшись за свою жизнь, он отдал деньги.

Когда преступников задержала полиция, вину признал только 15-летний юноша. Другие участники банды несколько раз меняли показания, не раскаялись в содеянном и отказались от сотрудничества со следствием.

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