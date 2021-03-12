В Новом Уренгое и Лабытнанги ищут будущих инженеров среди детсадовцев

Фото: администрация Лабытнанги

В Новом Уренгое и Лабытнанги проходит VI региональный отборочный этап Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРенок» (Инженерные кадры России) сезона 2020/2021. В нем участвуют воспитанников дошкольных учреждений ЯНАО.

Так, в газовую столицу съехались команды дошкольников из Пуровского района, Муравленко и Ноябрьска, а в Семь лиственниц - команды Приуральского, Шурышкарского и Ямальского районов, а также городов Салехард и Лабытнанги.

Тема форума - «Интеллектуальная собственность, изобретательство и теория решения изобретательских задач: «Человек труда».

Работа проходит в двух направлениях: для детей - защита проекта, «Инженерная книга» (заочно) и соревнование робототехнических моделей (очно); для педагогов - публичное представление практики работы по образовательной робототехнике (с использованием платформы Zoom).

В очной части соревнований команда предстоит выполнить четыре конкурсных задания: «Тетрикум», «Мемо-кубики 2.0», «Игра теней» и «Шагающий робот».

Абсолютные команды - победители получают право представлять Ямал на Всероссийском робототехническом Форуме «ИКаРенок», который пройдет в Москве.