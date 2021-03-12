В Салехарде задержали трех женщин, которые подделали документы для получения денег из маткапитала

В Салехарде задержали трех женщин, которые подделали документы для получения денег из материнского капитала Фото: Вера Зенина

В Салехарде раскрыли сразу несколько преступлений, совершенных при использовании материнского капитала.

Все началось в 2019 году, когда в государственное казенное учреждение округа обратились несколько женщин с заявлениями о выплате части материнского капитала в сумме более 300 тысяч рублей. Деньги они собирались потратить на улучшение жилищных условий, а именно - на погашение долга, взятого на строительство дома в кредитной организации.

- После перечисления денег сотрудники этой кредитной организации передали часть суммы обладательницам материнского капитала, которую они потратили на свои цели, не предусмотренные законодательством, другую часть денег кредитная организация оставляла себе, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что никакого строительства жилого дома на земельных участках, приобретенных женщинами, не было, а фиктивные сделки оформлялись для получения денег.

Сейчас в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору».