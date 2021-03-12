В Салемале и Панаевске завершают капитальный ремонт водоочистных сооружений

Фото: департамент тарифной политики, энергетики и ЖКК

В Салемале и Панаевске завершается капитальный ремонт водоочистных сооружений (ВОЗ). На данный момент АО «Ямалкоммунэнерго» провело работы по замене насосов дозаторов и фильтров, загрузке дренажной системы, монтажу дополнительного поста дозирования реагента, прокладке новой сигнальной магистрали датчика уровня воды и перенастройке программного обеспечения.

- Ремонт контейнерных станций приведет к снижению показателя «цветность», «мутность» и «железо», что улучшит качество питьевой воды, подаваемой потребителю, - сообщили в департаменте тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО.

Напоминаем, что источником воды в Салемале и Панаевске является река Обь, в составе которой высокий уровень железа. Кроме того, состав воды в реке существенно меняется в зависимости от времени года.

Водоочистные сооружения были введены в эксплуатацию осенью 2016 года, их построили взамен устаревших станций. Производительность ВОЗ - 350 и 500 м3 в сутки.