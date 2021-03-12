Тазовчанину, который не предупредил о смене места жительства, заменили условный срок на реальный Фото: Ольга Крыльцова

Житель Тазовского района отправится в тюрьму за многочисленные нарушения во время отбывания условного срока. Изначально мужчина был осужден по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Изначально северянин не встал на учет в уголовно-исполнительную инспекцию, а в июле 2020 года привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. В декабре 2020 года ему продлили испытательный срок на 4 месяца.

Однако осужденный так и не сделал никаких выводов. Он вновь не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а затем сменил место жительства, не предупредив об этом.

За допущенные нарушения мужчине неоднократно выносились предупреждения, которые он игнорировал.

В связи прокурор Тазовского района обратился в суд, где просил заменить северянину условное наказание реальным. В итоге суд отправил мужчину в колонию общего режима на 5 месяцев.