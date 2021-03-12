В Муравленко выберут победителей конкурса «Блинная фантазия»

Фото: администрация Муравленко

В Муравленко подводят итоги всеми любимого конкурса «Блинная фантазия». В нем принимают участие 26 команд из учреждений и организаций города.

В этом году мероприятие получило новый формат: конкурсная комиссия организовала выезды к участникам. Жюри уже посетило более половины организаций, где подготовили настоящие выставки блинов. Столы буквально пестрили изобилием.

Однако испечь блины и красиво оформить блюдо - лишь часть конкурса. Участники должны презентовать свои угощения. Для этого команды подготовили настоящие театрализованные представления. Так, коллектив шестой школы создал химическую лабораторию, а в детском саду «Теремок» жюри встречали скоморохи и русские красавицы.

На данный момент конкурсная комиссия оценила кулинарные шедевры 13 команд. Сегодня, 12 марта, жюри посетит оставшихся участников.

Победителей конкурса «Блинная фантазия» назовут 13 числа на городском празднике «Широкая Масленица».