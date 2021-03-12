В Салехарде пройдет концерт, посященный памяти знаменитого ямальского композитора

Фото: Департамент культуры ЯНАО

В Салехарде пройдет концерт, посвященный памяти ямальского композитора и заслуженного работника культуры России Юрия Юнкерова, 16 марта ему могло бы исполниться 80 лет.

В его музыкальном наследии около двухсот песен, а также инструментальных и хоровых сочинений. Именно его работа стала официальным гимном Ямала.

На протяжении многих лет Юрий Юнкеров изучал музыкальную культуру народов Севера. Он сумел собрать около 400 фольклорных песен, которые были нотированы и изданы.

Чтобы почтить память земляка, артисты соберутся 18 марта в концертном зале, где представят инструментальные и вокальные номера, а также хореографические постановки. В программе прозвучат произведения, написанные композитором в разный период его творческой деятельности. Большая часть исполняемых произведений будут посвящены конкретным людям, событиям и праздникам Салехард, городам и поселкам Ямала, а также самому округу.

Музыкальные номера сопроводят повествованием о событиях из биографии композитора и личными воспоминаниями. Ведет концерт дочь Юрия Юнкерова - Людмила Синицына.