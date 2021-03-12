Жители Салехарда выбрали, каким будет День Оленевода

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

В Салехарде подвели итоги опроса, посвященного Дню оленевода. В нем горожане выбирали, какие развлечения должны быть на празднике.

Так, одна из жительниц предложила обеспечить доступ в чумы. В этом году их количество возрастет с 5 до 10, тем самым у всех гостей появится возможность познакомиться с жилищем коренных народов Севера. В двух из них будут проводиться мастер-классы по традиционным ремеслам.

Также запланированы метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты и национальная борьба. Кроме того, будут гонки на снегоходах и оленьих упряжках. Об этом поступило больше всего сообщений.

Чтобы праздник прошел не только весело, но и вкусно, будут организованы торговые палатки и столики, в том числе для представителей коренных малочисленных народов Севера.

- Схема расположения площадок и план мероприятий еще дорабатываются. Постараемся учесть пожелания и предложения. Салехардцы, спасибо вам за обратную связь, - отметил глава города Алексей Титовский.