Тазовские школьники стали лучшими на Всероссийском экологическом слете юных полярников

Фото: Департамент образования ЯНАО

Команда Тазовской средней школы заняла первое место во Всероссийском экологическом слете юных полярников «Наша планета». Он состоялся в исторической штаб-квартире «Русского географического общества» в Санкт-Петербурге.

Соперниками ребят оказались школьники из Москвы и Московской области, Мурманска, Новороссийска и Якутска.

Тазовчане достойно выступили во всех 14 мероприятиях экологического слет, набрав 396 зачетных баллов, тем самым опередив ближайших преследователей - команду из Подмосковья на 145 баллов.

Ребята представляли визитную карточку команды, защищали свои проекты, участвовали в олимпиадах, в конкурсе стихов и песен о море, в интеллектуальной игре, в командных соревнованиях по скоростной сборке спилс-карты России и сдавали нормы ГТО.