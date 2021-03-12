В Губкинском капитально отремонтируют детский сад «Сказка»

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

В Губкинском отремонтируют детский сад «Сказка». Об этом рассказал глава города Андрей Гаранин в своих соцсетях. По его словам, работы начнутся уже в апреле, а поддержку оказал губернатор Дмитрий Артюхов.

Согласно дизайн-проекту, рабочие обновят помещения, фасад и прилегающую территорию.

- Полностью изменятся помещения 3-го этажа: зимний сад, изостудия, спортивный и компьютерный залы, театральная студия, фитобар и лего-студия. Также отремонтируем часть групп и лестничные проемы. Станет другой и площадка для прогулок: установим новые игровые комплексы, беседки, смонтируем травмобезопасное резиновое покрытие, - поделился Андрей Гаранин.

Фото: личная страница Андрея Гаранина в соцсетях

На время ремонта воспитанников распределят по другим детским садам - «Непоседы» и «Солнышко».

- Главная цель, чтобы наши дети посещали самые современные детские сады. Такую задачу ставит перед нами президент в нацпроекте «Образование» и наш губернатор. Делаем все для полноценного развития и комфорта юных губкинцев, - добавил градоначальник.