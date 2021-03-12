Ямальские охотники получили разрешения на добычу бурого медведя

Фото: правительство ЯНАО

В профильном департаменте Ямала прошла случайная выборка по распределению разрешений на добычу бурого медведя в весенний период охоты.

В этом году от жителей поступило 201 заявление. Почти половина желающих из Шурышкарского района - 88 человек, из них разрешения получили 47. В остальных районах разрешение получат все заявившиеся охотники, так как квота превысила число желающих.

- Эта процедура уже традиционная, проводится на протяжении двух лет, в 2019 году принцип очередности сменила случайная выборка, чтобы все охотники в равной возможности смогли получить доступ к охотничьему ресурсу, - рассказал начальник управления по охране и регулированию использования животного мира Олег Истрати.

Процедура распределения разрешений прошла при помощи программного обеспечения с использованием датчика случайных чисел в автоматическом режиме.

Как сообщила эксперт департамента информационных технологий и связи ЯНАО Мария Калинина, программно-аппаратный комплекс защищен от несанкционированного доступа к информации и имеет соответствующие сертификаты. Доступ к автоматизированному рабочему месту можно получить после двухуровневой аутентификацию. Вся процедура прошла в локальном режиме, без подключения к интернету.