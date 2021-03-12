Погода на Ямале на 12 марта: к вечеру потеплеет

Погода на Ямале на 12 марта Фото: Вера Зенина

В пятницу, 12 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -13, ночью -11. Ветер 10-13 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем -24, ночью -25. Ветер 3-4 м/с.

Надым: переменная облачность и снег. Днем -22, ночью -19. Ветер 9-12 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -26, ночью -21. Ветер 10-13 м/с.

Губкинский: ясно. Днем -27, ночью -24. Ветер 4-6 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -29, ночью -25. Ветер 3-4 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -12, ночью -10. Ветер 9-12 м/с.

Муравленко: ясно. Днем -25, ночью -24. Ветер 6-8 м/с.