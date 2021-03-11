Ямальские ученые рассказали, как погодные аномалии Арктики влияют на жизнь северных оленей.

В последнее время почти из всех северных стран мира стали поступать сигналы о нетипичных погодных условиях, влияющих на фауну тундры. И в первую очередь изменения климата отражаются на жизни оленей. Об этом сообщили ученые Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН во время встречи с журналистами, которая прошла сегодня в городе Лабытнанги.

Так, например, Норвегия и Швеция зафиксировали появление прочного ледяного массива. С подобной проблемой столкнулись и ямальцы, на этой неделе на севере полуострова ученые провели исследование качества снежного покрова. Заключение будет сделано до конца марта.

По словам экспертов, все климатические колебания в числе первых отражаются именно на Арктике, где одним из основных занятий населения является оленеводство.

«Оленеводство само по себе – рискованное направление. Ежегодный естественный отход животных неизбежен в масштабах всей Арктики. Локальные падежи имеют периодичность, и в разных районах она своя. Летом оленю может быть жарко, в майскую пургу могут померзнуть телята, не исключены нападения хищников и так далее», - отметил Александр Волковицкий, научный сотрудник Арктического стационара Института экологии растений и животных.

От общей численности стада падеж составляет менее одного процента. К тому же на любые вызовы погоды у оленеводов имеются исторические сложившиеся ответы. Например, особая система выпаса, когда оленям позволяют расходиться далеко от чумов и даже смешиваться с соседними стадами. Послабления помогают сохранить жизни животных, ведь так им намного проще отыскать места для прикорма и отдыха.

Однако у такого метода есть и минусы – территория окарауливания расширяется, контролировать животных становится несколько сложнее. Поэтому правительство ЯНАО предложило тундровикам помощь – топливо, которого в подобные периоды тратится в разы больше. На сегодняшний день оленеводам на безвозмездной основе передано 70 тонн бензина – по 400 литров на семью.

«В ходе совместной экспедиции Научного центра изучения Арктики и Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН было заложено 15 снегомерных пунктов, – рассказал научный сотрудник сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики Александр Печкин. – Для исследований выбирались максимально разные по ландшафтам участки, где непосредственно ведётся выпас северных оленей. Обнаруженные ледяные и снежные корки имеют эволюционную природу – они развились из выпавшего снега под воздействием давления и влажности».