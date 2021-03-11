Основатель ямальского движения «Волонтеры-медики» награждена медалью Владимира Путина

Фото: Ямало-Ненецкий автономный округ, соцсеть ВКонтакте

Основательница ямальского волонтерского движения Айшат Нажмудинова награждена медалью Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции МыВместе».

За свою жизнь она не раз помогала людям, даже рискуя собой. Так, в 2019 году женщина стала победительницей конкурса «Доброволец России». Айшат спасла из пожара многодетную семью, едва не лишившись зрения: получила ожог глаз, перенесла операцию и девять месяцев проходила реабилитацию. Поняв, что люди не готовы к чрезвычайным ситуациям, она организовала на Ямале отделение «Волонтеров-медиков».

Кроме того, Айшат сподвигла многих ямальцев стать донорами костного мозга и презентовала проект «Жизнь в твоих руках» в других регионах.

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