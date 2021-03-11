В Ноябрьске выберут лучших кулинаров по приготовлению чак-чака

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске стартовал прием заявок на участие в конкурсе-выставке кулинарного мастерства «Чак-Чак». Победителй определят на Фестивале Дружбы, который пройдет 27 марта в ЦД «Нефтяник».

Жюри оценят не только вкусовые качества блюда, но и оригинальность подачи, новизну рецепта или наоборот - соблюдение технологии старинного и традиционного приготовления.

Побороться за звание лучшей мастерицы-кулинарки ноябрянки смогут сразу в трех номинациях: «Чак-Чак Свадебный», «Вкус моего детства» и «Чак-Чак Дружба народов».

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 912 912 19 72.

Отмети, что чак-чак - это мучная восточная сладость из обжаренных во фритюре кусочков теста, перемешанных с медовым сиропом. Оно считается национальным кулинарным изделием башкир и казахов, а также киргизов, узбеков, таджиков и соседних с Башкирией и Татарстаном народов.