В Салехарде планируют построить 9 тысяч квадратных метров жилья

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде депутаты Городской Думы, первый заместитель главы города Олег Куруч и представители администрации проверили четыре стройки, где возводят жилые дома.

Отметим, что в этом году планируется построить и сдать в эксплуатацию 9 тысяч квадратных метров жилья.

Так, по ул. Кооперативная, 1 идет многоквартирная жилая застройка. Сейчас подрядчик занят внутренней отделкой квартир и монтажом лестничных маршей. Трехэтажный жилой дом рассчитан на 23 квартиры. Срок сдачи объекта - 2021 год.

- Мы на территории города выделили под строительство жилого фонда 31 земельный участок. Стадия строительства на каждом объекте разная. Дом по ул. Кооперативная готовится к сдаче, к концу апреля подрядчик закончит чистовую отделку, к маю планируем выкупать часть помещений под переселение из ветхого и аварийного жилого фонда, - рассказал Олег Куруч.

В микрорайоне Обдорский идут работы по монтажу колонн, ригелей и плит перекрытия этажей. Ведутся строительно-монтажные работы по устройству каркаса здания. В 2022 году здесь появятся два восьмиэтажных дома на 148 квартир, третий рассчитан на 254 квартиры.

Также в этом году появится трехэтажный многоквартирный дом на 27 квартир по ул. Шалгина. Там выполнена работа по устройству свайного основания и возведению несущих стен. Сейчас подрядчик производит работы по устройству кровли.

Последняя остановка - пятиэтажный дом на 60 квартир по ул. Глазкова. На настоящий момент там производятся строительно-монтажные работы по устройству каркаса дома и кровли. Срок сдачи объекта - 2022 год.