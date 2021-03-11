Ямальские выпускники предпочитают сдавать профильную математику и обществознание Фото: Ольга Крыльцова

Ямальский департамент образования подвел предварительные итоги выбора школьниками предметов на ЕГЭ-2021.

В этом году 11-классники, не планирующие поступать в вузы, будут сдавать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Те, кто собираются получать высшее образование, будут сдавать традиционное ЕГЭ.

Всего в этом году итоговую аттестацию пройдут более 3,4 тысячи выпускников. Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку.

Самым популярным предметом по выбору в 2021 году стала профильная математика, на нее зарегистрировалось почти 1,7 тысяч учеников. Второй по популярности предмет - обществознание, его планируют сдавать 1,4 тысячи выпускников. Бронзу в рейтинге школьников заняла физика - 700 выпускников.

Далее 600 школьников предпочли биологию и информатику, причем интерес к последнему предмету вырос в сравнении с прошлым годом на 120 человек. Еще 500 школьников выбрали историю, 450 - химию, 240 - литературу, 98 - географию.

Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский. В этом году его намерены сдавать около 400 участников. На ЕГЭ по французскому языку зарегистрировались 2 школьника. По сдачу экзамена по немецкому, китайскому и испанскому языкам заявлений не подано.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. ГВЭ одиннадцатиклассники будут сдавать в основные сроки - 25 и 28 мая.