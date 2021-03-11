Жителей Салехарда приглашают к участию в зимнем триатлоне «OBDORMAN»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде состоится зимний триатлон «OBDORMAN», где северяне смогут посоревноваться в беге, езде на лыжах и велосипеде по снегу. Гонка пройдет 13 марта на лыжной базе Салехарда. Регистрация участников начнется в 12:00, а общее построение - в 13:00.

- На Ямале впервые пройдут подобные соревнования, организатором которых выступил клуб «ВелоЯМАЛ» при поддержке нашего управления. Приглашаем всех салехардцев присоединиться и принять участие в гонке, - сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Салехарда Артур Абдулмеджидов.

В соревнованиях могут участвовать все желающие от 18 лет и старше. Подать заявку можно по ссылке или QR-коду, указанному на афише. Кстати, данная форма подходит и для команд.

Эстафета - три участника по трем дисциплинам: бег 800 метров, велосипед 1 300 метров, лыжи 2 500 метров. Для одиночного забега - 1 участник. Он проходит все три дисциплины.

Всем участникам необходимо иметь справку от врача, подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний для участия в циклических видах спорта, а также защитный шлем для прохождения трассы на велосипеде.

Победители и призеры получат памятные медали и грамоты. Остальные участники - статуэтку «Финишера».