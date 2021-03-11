Школьников Салехарда приглашают пройти обучение в «Обдорском университете»

Фото: Научный центр изучения Арктики

В Год науки и технологий в Салехарде появилась школа юного исследователя «Обдорский университет». Это профориентационный проект по развитию исследовательской деятельности у школьников 8-10 классов. Ребята будут изучать темы, связанные с Ямалом и Арктикой.

Отметим, что организаторами проекта являются Совет молодых ученых и специалистов при губернаторе Ямала и Научный центр изучения Арктики

Накануне в Обдорском остроге состоялась презентация проекта и интерактивная игра «Установочная сессия в Обдорском университете», организованная молодыми учеными для школьников Салехарда. В течение игры ребята прошли обучение по курсам «История», «Археология», «Антропология», «Экология и биология» и «Криосфера». А ученые провели для юных студентов интеллектуальные игры. По итогу всем ребятам предложили продолжить сотрудничество в рамках школы юного исследователя.

Набор в университет уже начался и продлится до 10 апреля. Будущих студентов ждут занимательные лекции, интересные практикумы в виде полевых выездов, семинары, дискуссии, круглые столы и научные конференции.

По итогам первого года лучшие студенты смогут выступить на конференциях, организуемых Научным центром изучения Арктики и поучаствовать в смене Лаборатория Научного творчества в международном детском центре «Артек» в Крыму.