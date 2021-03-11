На Ямале появился Совет представителей коренных народов

Фото: правительство ЯНАО

На Ямале прошло первое заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве округа. В его состав включены участники советов КМНС при главах муниципальных образований, представители ассоциации «Ямал - потомкам!», а также исполнительных и законодательных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

- Главная задача Совета - обеспечить диалог между коренными жителями и крупным бизнесом, который работает в регионе. Важно, чтобы все экономические успехи достигались в гармонии с традициями, которые на нашей земле устоялись веками, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Также Совет займется защиты прав коренных народов и будет вносить предложения по мерам поддержки.

На 1 января 2021 года на Ямале зарегистрировано более 18 тысяч человек, которые ведут традиционный образ жизни. Для них в округе действует более 50 различных мер поддержки. По инициативе губернатора в прошлом году почти вдвое - до 450 рублей - увеличена закупочная цена на мясо первой категории. Это позволило тундровикам увеличить доходы от сдачи мяса.

Кроме того, в округе сформирована законодательная база для защиты интересов коренных северян, которая обеспечивает их гарантии и права в части традиционного рыболовства, деятельности общин, работы факторий, продвижения родных языков, культуры и фольклора.