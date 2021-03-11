Пуровские врачи осмотрят детей из отдаленных поселков

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Мобильная бригада врачей Тарко-Салинской ЦРБ возобновила профилактические вылеты в отдаленные поселения. Специалисты уже отправились в Самбург для осмотра детей.

В состав команды вошли узкие специалисты: окулист, невролог, уролог, хирург, эндокринолог, лор, ортопед, психиатр, гинеколог, педиатр и стоматолог.

Детям проводится электрокардиографическая и ультразвуковая диагностика, включающая исследования щитовидной железы, сердца, почек, органов брюшной полости и малого таза. Также врачи дают консультации родителям, чьи дети находятся на диспансерном учете.

- Большинство ребят мы наблюдаем из года в год, можем проследить имеющееся заболевание в динамике и скорректировать лечение. По результатам комплексного осмотра для каждого ребенка определяется группа здоровья и физкультурная группа, составляется план лечебно-оздоровительных мероприятий, даются рекомендации для проведения дальнейшего наблюдения, - рассказала заместитель главного врача по детству и родовспоможению Галина Васильева.

Всего за время выездной кампании в национальных поселениях планируется обследовать более 2 тысяч юных пуровчан от 0 до 18 лет, в их числе учащиеся школ-интернатов, воспитанники детских садов и дети, не посещающие образовательные учреждения.

Следующий выезд мобильной бригады состоится в уже ближайшее время. Обследование проведут для юных жителей села Халясавэй и деревни Харампур.