Фото: «РН-Пурнефтегаз». Нефтяники поздравили детей с Масленицей.

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза», дочернего общества ПАО «НК «Роснефть», совместно с профсоюзном предприятия организовали для воспитанников центра социального обслуживания «Елена» города Губкинского праздничное театрализованное представление «Масленица».

В гости к детям пришли скоморохи, красавица Весна и ее вечная соперница Зима, Баба-яга и главная героиня праздника – румяная Масленица. Они подготовили и провели для детей яркое праздничное шоу с интерактивными играми, и вручили подарки от организаторов. В этом году в качестве подарков сотрудники «РН-Пурнефтегаза» приготовили для детей развивающие наборы «Юный художник», в которые вошли краски, альбомы, карандаши, фломастеры, кисти и много других нужных для творческого развития ребенка материалов. После праздника все дети и получили праздничные угощения – вкусные пирожные и сок.

Праздник посетили 30 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Мероприятие проводится уже девятый год, и каждый раз становится любимым праздником для детей с особенностями развития.