Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 марта 2021 года увеличилось на 30 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 30 человек, с начала периода - 37 487.

Из общего числа болеющих 179 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 12 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 403 человека.

Кроме того, за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 852 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 18 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске и Муравленко - 5, а также Новом Уренгое - 4.

Далее идут: Салехард, Лабытнанги, Надымский и Пуровский районы - 1.

Всего в регионе провели 4 237 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 47 человек, за весь период - 35 743.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 270 человек с COVID-19, из них 1 060 (11,4%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 360 823. Выздоровевших - 14 006, за весь период - 3 959 533. Умерших - 459, с начала периода - 90 734.