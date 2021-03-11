В Муравленко реализуют проект по профилактике сиротства «С.М.У.З.И»

Фото: правительство ЯНАО

Центр соцобслуживания Муравленко реализует проект по профилактике сиротства «Детское пространство «С.М.У.З.И» (самовыражение, мотивация, уникальность, значимость, идейность). Суть идеи - помочь юным ямальцам в свободном самовыражении и интеллектуальной деятельности.

Напоминаем, что в 2020 году организация выиграла грант о губернатора на 300 тысяч рублей. Из 19 заявок было выбрано 4 лучших работы, среди них - муравленковский проект.

За счет средств гранта удалось оборудовать детское креативное пространство для проведения интеллектуальных, спортивных и деловых игр, а также мастер-классов и различных мероприятий. Здесь разместились мягкая и модульная мебель, магнитно-маркерная доска и проектор.

Коррекционная работа проводится по четырем направлениям: «Нетворкинг», «Медиа-студия «Наша Версия», «Art-Lab» и «ИграLab». Курс рассчитан на детей и подростков от 7 до 18 лет, в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию, из малообеспеченных, неполных семей и других. В течение полугода с ребятами занимаются специалист по социальной работе, педагог-психолог и медицинский работник.

- Коррекционная работа уже дает ощутимые результаты. Мы наблюдаем снижение социальной напряженности, конфликтности и агрессивности у детей, а также повышение навыков самоконтроля и культуры поведения, - отмечает руководитель проекта Яна Полонская.