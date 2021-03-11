В Лабытнанги фекальные стоки залили двор жилого дома

Фото: Лабытнанги Info
В Лабытнанги случилось очередное коммунальное ЧП. Жильцы дома №1а по ул. Геофизическая выложили в сеть фото своего двора, залитого фекалиями из канализации.
Через некоторое время на сообщение отреагировало управление ЖКХ администрации города.
- Доброе утро. Заявка передана в работу УК. Проконтролируем выполнение, - написали коммунальщики.
Фото: Лабытнанги Info
Однако местные жители отреагировали на сообщение без особой радости. По их словам, эта ситуация длится уже месяц, но проблемой так никто и не занимается. Ранее коммунальщики привезли шланг для откачки фекалия, но вместо использования он пролежал десять дней и вмерз в землю.