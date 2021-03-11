Житель Нового Уренгоя взял в кредит полмиллиона и перевел деньги мошенникам Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель, ставший жертвой мошенников.

В ходе проверки было установлено, что мужчине позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Введя северянина в заблуждение, аферист убедил его оформить онлайн-кредит, снять со счетов все имеющиеся деньги и перевести их на указанные реквизиты. Получив более 500 тысяч рублей, мошенник перестал выходить на связь, а мужчина обратился в полицию.

Сейчас сотрудники разыскивают преступников, нажившихся на северянине. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Также возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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