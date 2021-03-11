Трех надымчан, страдающих алкоголизмом, лишили водительских прав Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура обнаружила нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

В ходе проверки стало известно, что три горожанина, состоящие на учете у психиатра-нарколога с диагнозом «Синдром зависимости от алкоголя средней стадии», продолжают управлять автомобилем. Кроме того, у каждого имеется действующее водительское удостоверения.

- Управление транспортным средством лицом, страдающим зависимостью от алкоголя, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения и может привести к ДТП, в котором пострадают люди, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы этого избежать, прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором требовал лишить граждан прав садиться за руль.

В итоге суд встал на сторону государственного обвинителя, удовлетворив иск в полном объеме. Исполнение решения контролируется прокуратурой.