За прошедшую неделю мошенники украли у ямальцев более двух миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

За прошедшую неделю, с 1 по 8 марта, зарегистрировано 24 подобных преступления, ущерб от которых превысил 2,6 миллиона рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар и прочее.

Очередной жертвой мошенников стала жительница Муравленко. Аферист убедил пенсионерку перевести через банкомат 820 тысяч рублей на номера банковских карт якобы для их сохранности. Когда женщина перечислила деньги, он перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Призываем граждан быть бдительными и внимательными, ни при каких обстоятельствах не передавайте данные банковских карт.