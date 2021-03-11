В Новом Уренгое открывается выставка, посвященная сакральной жизни ненцев

Фото: департамент культуры ЯНАО

В Новоуренгойском музее изобразительных искусств открывается этнографическая выставка «Тайны священного озера Нум-то». Она рассказывает о священных местах, мире духов, шаманов и деревянных сядэях ненецкого народа. Представленные экспонаты помогут зрителям приблизиться к пониманию смыслов ненецких обрядов и легенд, которым более тысячи лет.

Выставка включает в себя четыре раздела: «Ненецкий гороскоп»; стилизованный чум; об истории, быте и религии ненцев; о священном озере Нум-то.

Отдельное место в пространстве выставочного зала занимает «Красный чум» - уникальное культурное явление в ненецкой среде 1930-1960-х гг. В центре зала расположены крупные экспонаты, привезенные из Нум-то - это лодка и самострел. Кроме того, предусмотрена площадка для отдыха посетителей и неспешного рассказа экскурсовода о мире ненцев.

Единство оформления выставки обеспечивается графическими символами и музыкальным сопровождением.