На Ямале появится центр управления в кризисных ситуациях

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Салехарде откроется центр управления в кризисных ситуациях, который позволит в онлайн-режиме транслировать работу служб оперативного реагирования. Он станет единым комплексом, где сойдутся все системы наблюдения.

- В округе уделяется большое внимание безопасности. Сегодня намечены новые пути развития. Здание будет построено к 2023 году, - рассказал заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов.

Также он отметил, что центр позволит ускорить работу спасательных служб, улучшить эффективность управления в системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

Напоминаем, что в окружной столице проходит двухдневное совещание по итогам работы противопожарной службы ЯНАО и Ямалспаса. В заседании участвуют заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов, директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин, начальник Главного управления МЧС России Михаил Осокин, а также руководители отрядов противопожарной службы ЯНАО и начальники поисково-спасательных отрядов ГУ «Ямалспас».