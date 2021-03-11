В Ноябрьске появится многофункциональная площадка для спорта и отдыха

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсетях

Глава Ноябрьска Алексей Романов продолжает рассказывать о проектах благоустройства, запланированных к реализации в 2021 году.

Ранее он сообщил, что масштабная реконструкция ожидает Центральный бульвар на ул. Ленина. Здесь обустроят тротуары, зоны для прогулок и отдыха, велодорожки и установят стилизованные малые архитектурные формы.

Еще один проект, о котором рассказал градоначальник - это детская игровая площадки в мкр. «В» по ул. 60 лет СССР (в районе д. 13).

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсетях

- Функционально территорию разделили на две крупные зоны: детскую и спортивную. Здесь будут установлены объекты, отвечающие современным требованиям, обустроены прогулочные маршруты и зоны отдыха, - отметил Алексей Романов.

Также он сообщил, что в этом районе будет проведена реконструкция Дворца молодежи под «Арт-резиденцию».

Ознакомиться с каждым проектом можно на официальном сайте администрации.