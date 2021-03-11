Фото: администрация Нового Уренгоя

На Ямале стартовал IV Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок Губернатора ЯМАЛА-2021». Торжественное открытие прошло в новоуренгойском дворце спорта «Звездный». Присутствовал здесь и глава города Андрей Воронов.

- Ежегодные весенние встречи на волейбольных площадках стали доброй традицией и объединили все муниципалитеты Ямала. Мы пропагандируем активный образ жизни и помогаем сохранить здоровье детей. Уверен, каждый из нас делает это от души», - отметил градоначальник.

Также спортсменов и болельщиков поприветствовала представитель Губернатора ЯНАО в Новом Уренгое Наталья Рябченко.

Напоминаем, что турнир - благотворительный. Все добровольные взносы команд-участниц и зрителей будут перечислены в ямальский фонд «Ямине» и направлены на лечение больных детей. Кстати, количество команд-участниц - 26, из них 14 - новоуренгойские.

Предварительные игры будут проходить в Новом Уренгое, Ноябрьске и Лабытнанги, а заключительный матч намечен на 1 апреля. Билеты на него уже есть в продаже на сайте «Звездного».