Школьник из Салехарда придумал систему подогрева дорог

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

Глава Салехарда Алексей Титовский встретился с участниками конкурса эссе, приуроченного к году науки и технологий в России. Школьники прислали свои размышления о развитии научного потенциала окружной столицы.

Среди участников были как одиннадцатиклассники, так и семиклассники. Один из авторов работ и вовсе учится в 4 классе - Егор Риехоканин подробно описал систему подогрева дорог, которая снижает риск образования гололеда и делает проезжую часть более безопасной. Мальчик живо интересуется математикой, любит спорт и увлекается футболом. Сегодня он стал победителем конкурса.

- Благодарю всех, кто откликнулся и принял участие в конкурсе. Я с интересом прочитал работы и почерпнул для себя кое-что новое. В нашем городе действительно большой научный потенциал, изучать его историю, природу очень увлекательно. Надеюсь, что ребята посвятят свою профессиональную деятельность развитию Салехарда, - сообщил Алексей Титовский.