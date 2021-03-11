Погода на Ямале на 11 марта: морозы не отступают

Погода на Ямале на 11 марта
Фото: Ольга Крыльцова
В четверг, 11 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -32, ночью -28. Ветер 6-8 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность. Днем -28, ночью -30. Ветер 4-7 м/с.
Надым: ясно. Днем -33, ночью -37. Ветер 2-3 м/с.
Новый Уренгой: ясно. Днем -32, ночью -37. Ветер 2-3 м/с.
Губкинский: ясно. Днем -31, ночью -34. Ветер 2-4 м/с.
Тарко-Сале: ясно. Днем -30, ночью -35. Ветер 2-3 м/с.
Лабытнанги: переменная облачность. Днем -30, ночью -27. Ветер 4-5 м/с.
Муравленко: переменная облачность. Днем -29, ночью -33. Ветер 3-4 м/с.