На трассе Сургут - Салехард иномарка влетела в ассенизатор

Фото: администрация Надымского района

В Надымском районе случилась жуткая авария, в которой пострадали люди.

Как рассказали в районной Госавтоинспекции, авария случилась сегодня, 10 марта, в 10:55 на 996 километре автодороги Сургут - Салехард.

Оказалось, что 22-летний водитель автомобиля «HYUNDAI Solaris» не справилась с управлением, из-за чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым ассенизатором «ГАЗ 3307». В момент ДТП в легковушке находился пассажир - 23-летний мужчина.

Удар оказался такой силы, что у иномарки вырвало крышку капота, смяв ее словно бумажный лист. Ее водителя и пассажира экстренно госпитализировали в больницу.

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, оба водителя в момент аварии были трезвы.