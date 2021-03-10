Масленица в Ноябрьске 2021: выступления артистов, карнавал и традиционные забавы

Фото: администрация Ноябрьска

Пока жители Ноябрьска с нетерпением ждут масленичных гуляний, городские власти решают, как сделать праздник не только интересным, но и безопасным.

Традиционно праздник организуют на нескольких площадках: в Ноябрьск-парке, микрорайоне Вынгапуровский и на площадке в районе Оболонь.

Открытие гуляний состоится 14 марта в 13:00 на главной сцене парка. В программе - зажигательные выступления ноябрьских артистов, конкурсы, массовые танцы, флешмобы, хороводы, русские народные игры и традиционные забавы. Саму территорию Ноябрьск-парка украсят яркие арт-объекты и тематические фотозоны. Здесь же будут работать различные интерактивные площадки.

В этот же день, но часом ранее, в 12:00, народное гулянье состоится в микрорайоне Вынгапуровском. Праздник откроется карнавальным шествием по центральной аллее, ведущей ГДКиК «Русь».

Кроме того, 13 марта, пройдет уличное театрализованное игровое представление «Масленичный Fresh». Оно начнется в 11.30 на открытой площадке по улице Сибирская, 189 - район Оболони.

Охрану порядка в Ноябрьск-парке обеспечат сотрудники полиции и народной дружины. Чтобы предотвратить возможное ЧП, будут дежурить пожарные и медицинские работники.