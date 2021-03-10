Таркосалинские дачники смогут подключиться к газопроводу

Фото: администрация Приуральского района

В Тарко-Сале началось оформление земельного участка, на котором проложат газопровод. На следующий год запланированы проектно-изыскательские работы, а в 2023 году владельцы дач уже смогут подключиться к новой сети.

- Газификация этих территорий уже утверждена в окружной программе «Развитие газоснабжения в ЯНАО 2020-2025 гг.» и стоит на контроле главы района Антона Колодина. За выполнение этих работ отвечает компания «Пургазсервис». По прогнозам специалистов, на подключение газа в очередь встанут порядка 100 владельцев земельных участков в Тарко-Сале, - рассказали в администрации района.

Обратиться с заявлением о выдаче технических условий для подключения к сетям можно уже сейчас - в «Пургазсервис». В технических условиях будут обозначены работы, сроки подключения и обязательства сторон.

Как сообщил технический директор ООО «Пургазсервис» Руслан Лисовский, заявление на техническое присоединение подается электронно, через сайт purgazservis.ru. К нему необходимо необходимо приложить следующие документы: договор аренды на земельный участок и паспортные данные.

За консультацией можно обратиться и к специалисту департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Александру Колдомову: (34997) 2-26-08.