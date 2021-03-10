Фото: администрация Салехарда

В Салехарде попрощались с новогодней елкой. Со вчерашнего дня, 9 марта, рабочие приступили к демонтажу зеленой красавицы возле МРК «Полярис».

- Уже сняты все украшения и ветки, далее, когда позволят погодные условия, будет разобран каркас, - рассказали в городской администрации.

Также ведется демонтаж новогодней ели на ул. Маяковского. В ближайшее время та же участь постигнет елки на улицах Деповская и Чкалова.

До конца марта запланировано убрать новогоднюю атрибутику на пешеходной улице Ленина. Светящиеся фигуры мамонтов и деревья пока планируется оставить.