Салехардский реабилитационный центр «Сакура» оказывает помощь 40 детям

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжает работу центр реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья «Сакура», который открылся при поддержке благотворительного фонда «Ямине». Он находится на базе детского сада №9 «Кристаллик».

Первые 20 детей уже приступили к лечению с 20 февраля, а еще 20 ребят - с 5 марта. Курс реабилитации рассчитан на 12 дней. У юных северян есть все необходимое, чтобы поправить здоровье - специальные методики, оборудование и опытные специалисты.

На выездной физкультурно-оздоровительный курс были приглашены специалисты центра «Сакура» из Челябинска. В составе группы - инструкторы адаптивной физкультуры, логопед, дефектолог и нейропсихолог. Специалисты проработают в Салехарде до 18 марта.

Недавно в группе центра появился отзыв от местной жительницы Анны Милашевской.

- Мы проходили первый курс реабилитации в Салехарде. До этого курса мы много где были, жили в Китае почти 2 года, через многое прошли. Я была приятно удивлена,увидев таких профессионалов. Все вежливые, понимающие, видно, что человек работает от души. Очень приятно, когда понимают нас и наших детей, это очень важно в реабилитации. Желаю всем специалистам терпения, сил и здоровья в вашем нелегком труде, - поделилась горожанка.