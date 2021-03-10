Жителей Губкинского приглашают на «Литературный СЛЭМ»

Фото: администрация Губкинского

Жителей Губкинского, обладающих артистизмом, приглашают принять участие в поэтическом конкурсе «Литературный СЛЭМ», который состоится 27 марта в Центральной библиотеке по адресу: мкр.7, д.30.

Поэтическое сражение пройдет в два тура: каждый участник должен подготовить произведение любого автора, которое необходимо прочесть наизусть; участники читают произведения, предложенные организаторами конкурса.

- На то, чтобы покорить своим артистизмом публику, у вас есть всего пять минут. Члены жюри - наши зрители, которые будут давать оценку выступлениям. Заинтриговали? Тогда скорей подавай заявку! - рассказали организаторы конкурса.

Заявки принимаются с 10 по 25 марта на почту: bg.konkurs@mail.ru

Задать вопросы и узнать все подробности можно по телефону: 5-15-17.