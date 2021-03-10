Замглавы сельского поселения Мужевское стал первым кандидатом на должность главы Шурышкарского района

Фото: администрация Шурышкарского района

В администрации Шурышкарскго района назвали первого кандидата на должность главы. Им стал Сергей Петров, который подал документы на конкурс сегодня, 10 марта. Сейчас он занимает должность заместителя главы муниципального образования Мужевское.

Напоминаем, что прием документов начался с 27 февраля и продлится до 18 марта. Заседание конкурсной комиссии, на котором подведут итоги всех этапов, запланировано на 22 марта. Пока же исполняющим обязанности главы Шурышкарского района назначен Олег Попов.

Он приступил к работе после того, как его предшественник Андрей Головин досрочно сложил полномочия. Эту должность он занимал с марта 2012 года после победы на выборах, а в 2017 году был переизбран на второй срок.