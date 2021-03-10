Жительница Муравленко перевела 825 тысяч со сберегательного счета мошенникам Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко поступило сообщение от местной жительницы, которая стала жертвой мошенников, лишившись крупной суммы денег.

В ходе проверки стало известно, что 3 марта потерпевшей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником банка, в котором у женщины имелся накопительный счет. Сообщив, что деньги северянки находятся под угрозой, мошенник вынудил ее снять все сбережения и зачислить их на безопасный счет. В итоге заявительница перевела более 825 тысяч рублей на различные банковские карты. После этого лжесотрудник перестал выходить на связь.

Сейчас полицейские разыскивают мошенников, нажившихся но северянке. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Напоминаем, что в конце декабря 2020 года аферисты развели еще одну горожанку. Она перевела 700 тысяч рублей, также пытаясь спасти сбережения.