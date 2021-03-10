Коренные ямальцы смогут пройти обследование на Дне Оленевода в Надыме

Фото: Ямальский центр общественного здоровья и медицинской профилактики

В Надыме продолжается подготовка ко всеми любимому празднику - Дню Оленевода, который состоится в предстоящую субботу, 13 марта, на бульваре Стрижова.

Уже по традиции, мобильная бригада Ямальского центра общественного здоровья и профилактики проведет комплексное обследование коренных северян. Для этого даже не нужно уходить с праздника - «Автобус здоровья» припаркуется прямо на площади.

Как рассказала заместитель главного врача центра Наталья Половодова, тундровики смогут пройти обследование на специальном оборудовании, которое позволит оценить работу сердца и сосудов, а также определить функции внешнего дыхания, можно даже узнать биологический возраст легких, особенно это важно для курильщиков.

Кроме того, олеводы узнают свой уровень холестерина в крови, уровень артериального давления, насыщаемость организма кислородом и свой риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Далее прошедших обследование ждет консультация врача-терапвта, на которой каждый коренной житель получит индивидуальную программу оздоровления, а также памятки и буклеты с полезными рекомендациями.