В Муравленко осудили мужчину, который незаконно купил огнестрельное оружие Фото: Ольга Крыльцова

Суд Муравленко вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Было установлено, что мужчина, не имея специального разрешения, купил шестизарядный револьвер калибра 5,6 мм, переделанный из сигнального (стартового) револьвера модели «РС-31». Оружие он хранил у себя дома в течение двух месяцев, с ноября по декабрь 2020 года, пока его не изъяли сотрудники полиции.

За необдуманную покупку муравленковец получил один год ограничения свободы.

Напоминаем, что в Новом Уренгое осудили 45-летнюю жительницу, которая оказалась замешана в незаконном сбыте огнестрельного оружия. Нарушительница отправила почтой пистолет, упаковав его в коробку из под чая.