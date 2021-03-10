На Ямале автотранспортное предприятие заплатило 3 миллиона за слив отходов в тундру Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Приуральского района проверила работу ООО «Приуральское АТП». В итоге удалось обнаружить нарушение, которое обернулось для организации крупным штрафом.

Оказалось, что предприятие длительное время, без проведения очистки, сливало жидкие коммунальные отходы в тундре неподалеку от сел Аксарка и Харсаим. Тем самым предприятие нанесло окружающей среде вред, оцененный в 3 миллиона рублей.

В связи с этим прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором требовал от организации провести рекультивацию нарушенного земельного участка и взыскать причиненный ущерб.

В итоге требования государственного обвинителя удовлетворили в полном объеме. На данный момент причиненный ущерб уже возмещен, а рекультивация земли необходимо провести до 1 июля. Выполнение работ контролируется прокуратурой.