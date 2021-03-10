Дмитрий Артюхов обозначил главные направления в развитии ямальских дорог

Фото: правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел совещание по развитию дорог и транспортной отрасли. На нем подвели итоги работы в 2020 году и обозначили задачи на предстоящий.

Напоминаем, что в Год дорог на Ямале начали ремонт и реконструкцию 400 километров трасс, которые рассчитаны на несколько лет. Однако главными событиями стало открытие Пуровского моста с опережением графика и начало сквозного проезда по дороге Салехард-Надым. Кроме того, начались масштабные работы на трассе от границы региона до окружной столицы.

- Больше всего внимания уделяю нашей главной трассе - от границы округа до Салехарда. Мы начали работы на самых сложных участках - спрямляем дорогу от Нового Уренгоя до Коротчаево, меняем плиты на участке от Коротчаево до Пуровска. Ставлю задачу в этом году увеличить темпы работ на трассе, чтобы как можно скорее завершить их, - сказал Дмитрий Артюхов.

В 2021 году планируется привести в порядок участки на подъезде к Ноябрьску, частично отремонтировать дорогу от границы округа до Губкинского, а также продолжить ранее начатые работы. В Новом Уренгое планируется завершить строительство многоуровневой развязки в районе ПМК-9, кроме того, уже проектируется вторая развязка в районе Восточной объездной. Продолжается реконструкция дороги на подъезде к Аксарке, завершить работы планируется в 2022 году.

Также на совещании обсудили развитие авиасообщения. В этом году из бюджета округа субсидируется 34 межрегиональных и 27 межмуниципальных маршрутов. По просьбам ямальцев добавлены рейсы из Надыма в Сочи и Симферополь и из Ноябрьска в Сочи. Также в этом году начались регулярные перевозки из Красноселькупа в Тюмень - этот рейс также субсидируется. Продолжится и программа льготных авиаперелетов для детей из многодетных семей. В прошлом году ей воспользовалось более 10 тысяч ямальцев.