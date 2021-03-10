Фото: администрация Нового Уренгоя

В поселке Уралец под Новым Уренгоем обнаружили несанкционированную свалку из отработанных шин от крупногабаритного транспорта, строительного мусора и бытовых отходов. Виновнику грозит крупный штраф.

На место тут же выехали специалисты отдела земельного контроля департамента общественной безопасности и гражданской защиты администрации города.

По их словам, за незаконный выброс крупногабаритного мусора можно получит штраф от 1 тысячи до 2 тысяч рулей - для физических лиц; для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 3 месяцев ; для юридических лиц - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 3 месяцев.

Отметим, что в 2020 году отделом земельного контроля зафиксировано 124 места с несанкционированным размещением отходов производства и потребления. В водоохранных зонах рек зафиксировано 33 места размещения отходов.