Назван список компаний-лидеров в социальных инвестициях Фото: Ольга Крыльцова

Центра стратегических разработок и ЦСП «Платформа» обнародовали совместное исследование «Бизнес и территории: новый этап отношений». Партнерами выступили АНО «Национальные приоритеты», Центр территориальных изменений и городского развития РАНХиГС, а также Экспертный совет по малым территориям.

Основная задача проекта - проанализировать основные проблемы и эффективные стратегии социальных инвестиций. Для этого были взяты 43 экспертных интервью и данные из открытых источников - публичные материалы о программах бизнеса.

Целевые группы интервью - представители крупного российского бизнеса - руководители подразделений, реализующие социальные программы, представители основанных компаниями институтов, реализующих соцпрограммы, эксперты в области территориального развития, экономики, урбанистики, а также представители администраций городов присутствия крупного бизнеса.

На основе интервью с экспертами был определен список брендов-лидеров в социальных инвестициях.

Фото: Центр социального проектирования «Платформа»

К критериям лидерства отнесли несколько характеристик:

1. Новаторство. Технологии, которые заимствуют, яркие бренды проектов, качественное брендирование. Лидер - тот, за кем интересно наблюдать. Пример - ОМК, Выкса.

2. Масштаб. Лидер - тот, кто берет большую ответственность на территории. Управление проектами на группе территорий в рамках одной модели. Пример - «Росатом», «Газпром нефть».

3. Системность. Системная сфокусированная практика, приводящая к трансформации среды. Выход за пределы операционного реагирования, структура ближних и дальних целей. Примеры - «Северсталь», «Норникель».

4. Органичность. Социальные программы - органичное продолжение основного бизнеса, применение компетенций бизнеса для решения социальных проблем. Пример - МТС, X5 Retail Group.

Фото: Центр социального проектирования «Платформа»

Не трудно заметить, что большинство лидеров из моногородов. Это связано с тем,что в моногородах ответственность бизнеса шире, программы масштабней, потому быстрее развиваются новые системные подходы и зрелые институциональные формы.

Фото: Центр социального проектирования «Платформа»

Если компания - это центр территории, то для программ бизнеса характерны «веерные» программы, невозможность заниматься проектами одного профиля; бизнес чаще восполняет функции муниципалитета; вектор направлен на программы развития среды и ее диверсификации; бизнес чаще выступает инициатором программ и ищет модели распределения ответственности; здесь чаще рождаются креативные практики для территории и сложные модели развития.

Фото: Центр социального проектирования «Платформа»

Если компания - один из игроков на территории, то для программ бизнеса присуще меньше возможностей для создания значимого эффекта, необходимость фокусировок, таргетирования программ; больше выражен акцент на репутационные программы.