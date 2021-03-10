Масленица в Салехарде 2021: где будут провожать зиму и есть блины

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда уже с нетерпением готовы проводить зиму на масленичных гуляниях. В предстоящие выходные в городе развернутся сразу несколько праздничных площадок, где можно весело провести время и вкусно покушать.

Так, в субботу, 13 марта, гуляния пройдут на площади у Окружного центра национальных культур. Здесь будут праздничные хороводы, игры, эстафеты, конкурсы и тематические фотозоны.

На площади возле Центра культуры и спорта «Геолог» праздник пройдет 14 марта. Салехардцев ждет насыщенная программа: театрализованное представление, спортивные состязания, дегустация вкусных блинов, а также традиционное сожжение чучела Масленицы.

Также отметить Масленицу салехардцы смогут в Обдорском остроге - здесь запланированы ярмарка и работа кузницы. Посетители смогут угоститься чаем из угольного самовара, а для детей организуют подвижные игры и конкурсы.